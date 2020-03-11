"Слушай голос улиц и будь ярким": в Москве запустили соцрекламу ПДД

В ЦОДД уверены, что слоганы смогут дисциплинировать жителей

Соблюдать правила дорожного движения в Москве теперь будет призывать социальная реклама ЦОДД. Макеты установлены вдоль некоторых улиц столицы, передает "ТВ Центр".

Так на ярких табличках водителей призывают насладиться дорогой и отложить телефон или двигаться в ритме улиц и сбавить скорость, а пешеходам рекомендуют быть ярким и выделяться на пешеходном переходе или слушать голос улиц и на переходе сделать музыку тишине. В ЦОДД уверены, что слоганы, написанные простым языком, смогут дисциплинировать москвичей и гостей столицы.

Подобная реклама будет размещена не только на дорогах, но и на остановках общественного транспорта, а также газетных киосках.

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