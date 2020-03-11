Жителю Подмосковья грозит 12 лет за украденную пачку чебупелей

Он попытался отвоевать полуфабрикат со стрельбой

В Подмосковье 21-летний молодой человек со стрельбой пытался украсть пачку замороженных полуфабрикатов из магазина.

Инцидент произошел в продуктовом магазине в Дедовске на прошлой неделе. Злоумышленник взял пачку чебупелей, спрятал ее под одеждой и попытался пройти незамеченным мимо кассы.

Однако сотрудница супермаркета заметила кражу и попыталась остановить парня. Однако тот оказал сопротивление, выстрелил в продавщицу из пистолета и скрылся.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро вычислили воришку. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Теперь похитителю чебупелей грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудница магазина, в которую был произведен выстрел, не пострадала. Пистолет отправили на баллистическую экспертизу.

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