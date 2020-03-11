Дело "перуанского шамана" слушают в Мособлсуде

Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков

В Московском областном суде слушают дело травника и целителя Даниэля Диаса-Струкова. Он гражданин сразу трёх стран — России, Испании, и Перу, откуда родом его отец.

Диас-Струков находится в СИЗО уже три года. Его задержали на почте, где он забирал посылку из Перу - экзотический отвар "Кровь дракона", которым собирался лечить пациентов. В бутылках оказался психоделик, внесенный в перечень запрещённых наркотических средств. А при обыске в квартире были обнаружены порошок из кактуса и мука из листьев коки.

Целителю грозило пожизненное заключение. Но в конце февраля коллегия присяжных Мособлсуда частично его оправдала, признав невиновным в контрабанде наркотиков в особо крупном размере, но при этом виновным в покушении на их сбыт.

Теперь мужчине грозит 10 лет лишения свободы. Защита считает такой вердикт присяжных лишь частичной победой.



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