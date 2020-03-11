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Путин увидел плюсы турбулентности в экономике

13:07
  • среда
  • 11 марта 2020

Россия пройдет этот период "спокойно и достойно"

Спады на мировых рынках создают не только проблемы, но и возможности. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. По его словам, Россия пройдет "этот турбулентный период" спокойно и достойно.

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"Есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе", - сказал президент, добавив, что это "отразится позитивным образом на всей российской экономике".

Перед Центробанком и правительством Путин поставил задачу минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не чувствовали их на себе. У ЦБ и кабмина достаточно ресурсов, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность, подчеркнул глава государства.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Разрыв сделки обрушил цены на нефть. 9 марта Brent подешевела более чем на 30%, достигнув минимума в 31,02 доллара за баррель, но в дальнейшем немного отыграла падение.

Рухнувшая нефть потянула за собой рубль. Накануне на торгах Московской биржи курс евро поднимался до 85 рублей, доллар достигал отметки в 73 рубля. 11 марта евро и доллар торгуются в районе 81 и 71 рубля соответственно.

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