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Путин: у России хватит ресурсов для сохранения экономической стабильности

13:08
  • среда
  • 11 марта 2020

Россияне не должны испытывать на себе трудности в экономике

В России достаточно ресурсов для сохранения стабильности в сложившейся экономической ситуации.

Об этом заявил президент нашей страны Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ключевая задача правительства и Центробанка – минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не испытывали их на себе.

"Со своей стороны могу еще раз сказать, что мы будем делать все для того, чтобы создавать условия для вашей работы (работы инвесторов – прим.ред.), несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся", - передает слова президента ТАСС.

 

Путин выразил уверенность, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а ключевые отрасли производства выйдут из этой ситуации более окрепшими и готовыми к дальнейшей конкурентной борьбе.

"Это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике, отразиться позитивным образом", - сказал российский лидер на встрече с инвесторами.

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