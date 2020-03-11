Госдума приняла поправки к Конституции. Главное

Общероссийское голосование пройдет 22 апреля

Главное политическое событие дня - Госдума одобрила в третьем, заключительном, чтении законопроект об изменениях в Конституцию. Сейчас его рассматривает Совет Федерации. Документ предполагает существенное обновление основного закона и включает ряд предложений, которые вызвали большой резонанс. За полтора месяца напряжённой работы в Думу поступили сотни поправок.

В зале - практически все депутаты, кроме нескольких, отсутствующих по уважительным причинам. Итог голосования: 383 - за, против нет, воздержались - 43.

Это заседание началось на два часа раньше обычного, чтобы закон о поправках успели обсудить и в Совете Федерации. Свою, основную часть работы над документом, Госдума завершила еще накануне. Из поступивших на рассмотрение почти 900 поправок были одобрены более 200. Предложения от депутатов поступали до самого последнего момента. В частности, от Валентины Терешковой - предусмотреть возможность для действующего президента участвовать в новых выборах. Во время заседания на Охотный ряд приехал Владимир Путин и изложил свое видение отдельных вопросов.

Так, поправку об участии в выборах после 2024 года глава государства пообещал поддержать, если Конституционный суд подтвердит, что она соответствует Основному закону страны. И если люди проголосуют за предложенное обновление Конституции. Но главными президент считает поправки, которые направлены на укрепление государства и социальных гарантий его гражданам. И с этим согласны все депутаты.

Отдельный блок поправок касается защиты традиционных ценностей: института семьи, культуры, исторической памяти, русского языка, как языка государствообразующего народа. Эти и ряд других положений поддерживает и фракция КПРФ, но при голосовании за закон в целом она в полном составе воздержалась.

После одобрения Советом Федерации наступит время обсуждения в региональных парламентах. Затем закон подпишет президент.

"Когда мы говорим о внесенных изменениях, они не только оправданы исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну. Но они закладывают перспективу, стратегию развития страны. И это Конституция не на год, не на два, как сказал президент. Это Конституция на ближайшие 50 лет", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Впрочем, окончательное решение будут принимать люди на всероссийском голосовании. Оно пройдёт 22 апреля. Этот день в стране объявлен выходным.

Алексей Платонов, Александр Панюшкин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"