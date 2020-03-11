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Путин заявил об устойчивости экономики России

14:44
  • среда
  • 11 марта 2020

Об этом президент сказал на встрече с российскими инвесторами

Россияне не должны почувствовать негативных явлений, связанных с проблемами в мировой экономике. Об этом заявил Владимир Путин.

В Ново-Огарёве президент встретился с крупнейшими инвесторами, передает "ТВ Центр". Он пообещал предпринимателям улучшить условия их работы. В частности, обеспечить безопасность капиталовложений и защитить от административного и силового давления. Особенно важно, что инвесторы вкладывают средства в высокие технологии, подчеркнул президент. Это отвечает стратегической задаче по переводу российской экономики на инновационные рельсы. А кризисные явления создают не только проблемы, но и возможности для развития, отметил Путин.

"Все вы наверняка видите, как реагирует на это Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что у одного и второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов, чтобы сохранять стабильность и условия макроэкономической устойчивости. Даже не надеюсь, а уверен: Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более  того, сейчас мы на этот счет с вами поговорим, думаю, вы поддержите меня, есть  все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной  конкурентной борьбе", - сказал Путин.

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