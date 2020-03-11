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Силуанов оценил готовность России к обвалу цен на нефть

14:45
  • среда
  • 11 марта 2020

У власти есть подушка безопасности, сообщил министр финансов

Цены на топливо останутся прогнозируемыми, а их рост не превысит инфляцию. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

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Он также сообщил, что планирует завтра обсудить с представителями нефтяных компаний планы по добыче и сложившуюся на рынке ситуацию. Министр финансов ещё раз подчеркнул: оснований для пессимизма нет. После резкого обвала цен на нефть российская валюта постепенно укрепляется, передает "ТВ Центр". Официальный курс доллара на завтра почти 71,5 рубля. Евро - 81 рубль. По словам Антона Силуанова, Россия оказалась подготовленной к обвалу цен на нефть гораздо лучше, чем многие другие страны.

"Мы в полном объёме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать, снижать те бюджетные корректировки, которые приняты. Мы в полном объёме выполним те задачи, которые поставлены президентом в послании. Без каких либо уточнений наших бюджетных корректировок. Это благодаря той политике, которую наше правительство проводило последние годы. Мы накопили необходимые ресурсы.  Мы имеем подушку безопасности", - сказал министр финансов России Антон Силуанов.

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