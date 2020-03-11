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Крупную партию мефедрона изъяли в Подмосковье (видео)

15:16
  • среда
  • 11 марта 2020

Задержанный перевозил наркотик в Набережные Челны

Более 600 граммов мефедрона изъяли полицейские в подмосковной Балашихе у приезжего из Татарстана. 
Мужчина находился в машине, которую остановили для проверки. В салоне обнаружили свертки с неизвестным веществом и светлым порошком.

Экспертиза подтвердила, что это - психотропные вещества. Задержанный признался, что наркотики  приобрел у дилера в Подмосковье через закладку и перевозил ее в Набережные Челны. Задержанному  грозит до 20 лет лишения свободы.

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