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Сергей Старовойтов: перезагрузка политической системы страны должна перезагружать и президентские сроки

13:46
  • среда
  • 11 марта 2020

Такое решение логично

Политолог Сергей Старовойтов считает, что перезагрузка политической системы страны путем изменения Конституции должна перезагружать и президентские сроки.

"С точки зрения формальной логики, такое решение и достаточно логично, потому что если перезагружается вся политическая система, то, конечно, должны перезагружаться и президентские сроки. И смотреть здесь на личность, наверное, не стоит, если мы обсуждаем юридическую сторону процесса", - сказал Старовойтов агентству "Москва".

Такая поправка даст нынешнему главе государства возможность участвовать в выборах президента в 2024 году, поскольку его сроки будут "обнулены".

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