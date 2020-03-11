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Что носить от коронавируса, когда закончились маски

14:08
  • среда
  • 11 марта 2020

Врач дала ценную рекомендацию

Для профилактики коронавируса в большом городе нужно носить латексные перчатки.

В местах скопления большого количества людей можно подхватить вирус, схватившись за поручни, дверные ручки и другие места, за которые держался заболевший. Перчатки предотвратят попадание вируса в организм, например, когда человек потрет глаза или почешет нос.

"Это очень необычное ощущение, которое концентрирует внимание человека на собственных руках, снижает желание прикоснуться к лицу. Это должно защитить вас от вирусных частиц", - добавила директор Института стоматологии имени Боровского МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева.

По данным на 11 марта, в мире 119 088 заболевших коронавирусом. Умерла 4 298 человек, выздоровели – 66 446 человек. В России на данный момент 20 случаев заболевания COVID-19.

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