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Ученые нашли сочетание двух продуктов, защищающее от рака

15:02
  • среда
  • 11 марта 2020

Средство показало эффективность на 75%

Ученые из Национального университета Сингапур нашли два продукта, сочетание которых способно предотвратить рак толстой кишки.

Сочетание йогурта и брокколи, породившее "коктейль" из кишечной бактерии E.coli Nissle, позволило устранить около 75% опухолей у грызунов, которые страдали от онкологии.

Эксперимент показал, что как только один из ингредиентов убирался, противоопухолевый эффект снижался, передает РИА Новости.

Брокколи – кладезь витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Последние препятствуют злокачественным процессам в организме. Йогурт содержит в себе пробиотики - живые микроорганизмы, оказывающие благоприятное влияние на организм.

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