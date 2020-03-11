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"Джен Энистон должна быть убита": вскрылись жуткие детали переписки Вайнштейна

15:24
  • среда
  • 11 марта 2020

Ходили слухи, что он приставал к звезде

На заседании Верховного суда Манхэттена обнародовали переписку продюсера Харви Вайнштейна с его помощниками. 
Продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

Как передает Daily Mail, в октябре 2017 года продюсер получил письмо от газеты National Enquirer. Журналисты просили Вайнштейна прокомментировать информацию о том, что он приставал к актрисе Дженнифер Энистон на премьере фильма "Цена измены" в 2005 году. Об этом газете сообщили в окружении Энистон.

Информация источников не подтвердилась, однако суд заинтересовала реакция Вайнштейна на запрос от журналистов. "Джен Энистон должна быть убита", - так написал продюсер в ответ на письмо его помощника, который переслал своему шефу запрос от National Enquirer.

По данным газеты, Вайнштейн был увлечен Энистон. Он якобы постоянно говорил ей, насколько она "горяча", а однажды потрогал ее за ягодицы. Представитель Дженнифер Энистон опроверг эту информацию. Звезда сериала "Друзья" никогда не оставалась с продюсером наедине.  

Из переписки Вайнштейна с помощниками также следует, что в разгар скандала он просил влиятельных людей, включая миллиардеров Джеффа Безоса и Майкла Блумберга, помочь ему восстановить свою репутацию. 

Напомним, в конце февраля Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. По версии следствия, продюсер на протяжении почти 30 лет склонял к интимным отношениям актрис и сотрудниц своей компании. Свыше 80 женщин публично выступили против Харви Вайнштейна. Среди них - Анджелина Джоли, Гвинет Пелтроу и Сальма Хайек.

Видео: продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

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