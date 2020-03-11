В Москве выявлены все контактировавшие с больными коронавирусом

Все контактировавшие с заболевшими были оперативно выявлены

Около тысячи человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за короткий срок были выявлены все, кто мог контактировать с заболевшими. Это не только друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси и курьеры.

"По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение - часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре. Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов", - сказала Ракова.

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