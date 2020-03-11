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В охваченной коронавирусом Италии умер первый медик

15:19
  • среда
  • 11 марта 2020

На полуострове уже 631 жертва

В Италии от коронавируса умер терапевт Роберто Стелла из города Бусто-Арсицио (Ломбардия).

67-летнего мужчину доставили в больницу с легочной недостаточностью на фоне заражения коронавирусом.

Стелла стал первой жертвой COVID-19 в Италии среди профессионального медицинского сообщества, передает ТАСС.

В Италии самая высокая смертность от коронавируса. По последним данным, COVID-19 унес жизни 631 человека. Более 10 тысяч заражены, тысяча человек вылечились.

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