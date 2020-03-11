Заразятся 70% жителей: Меркель дала прогноз по коронавирусу

Под угрозой миллионы человек

Порядка 60-70% жителей Германии могут заразиться коронавирусом, если в ближайшем времени не будет разработана вакцина от этой инфекции. Такое мнение высказала в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как отмечает "Газета.Ru", речь идет примерно о более чем 50 миллионов человек. "Мы находимся в ситуации, когда многого не знаем, но информацию, которая нам доступна, мы должны воспринимать всерьез", — добавила Меркель.

По данным ВОЗ, более 110 тысяч человек в мире заражены коронавирусом. Серьезная ситуация - в Италии. По последним данным, COVID-19 унес в этой стране жизни более 630 человек. Заражены порядка 10 тысяч человек.

Между тем известный актер рассказал шокирующую историю, связанную с коронавирусом, передают "Дни.ру".

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