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Овечкин сыграл в хоккей с годовалым сыном и собакой

15:56
  • среда
  • 11 марта 2020

Малыш забрал у папы клюшку

Модель Анастасия Шубская показала, как Александр Овечкин играет с сыном в хоккей во дворе дома. 
Шубская показала, как сын Овечкина смотрит хоккей с трибуны

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" старается как можно чаще проводить время с первенцем. Вместе с супругой он прививает маленькому Сергею любовь к спорту. Малыша приводят к папе на тренировки и матчи, показывают ему игры "Вашингтон Кэпиталз" по телевизору. Сергей уже сам берет в руки клюшку и старается попасть по шайбам. Получается с переменным успехом, но уже сейчас очевидно, что хоккей доставляет мальчику огромное удовольствие. 

На опубликованных кадрах Сергей забрал у отца его клюшку и бьет по шайбам. Он заливается смехом, когда Овечкин попадает в ворота и когда их собака гоняется за шайбами. На одном из видео спортсмен делает вид, что пытается обвести собаку, а на другом он одну за другой загоняет шайбы в ворота, чем приводит сына в полный восторг. Время от времени за кадром раздается смех Шубской. 

4 марта стало известно, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго сына. Округлившийся животик модели уже невозможно скрыть даже под свободной одеждой. 

Овечкин и Шубская, дочь покойной актрисы Веры Глаголевой, начали встречаться в 2015 году. Через год они зарегистрировали брак, а свадьбу отметили только в июле 2017 года. 

Видео: сын Овечкина запрыгал от радости при появлении отца на экране

 

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