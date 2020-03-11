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Джаред Лето покорил заброшенный мост в Киеве без страховки (видео)

15:55
  • среда
  • 11 марта 2020

Музыкант предложил переделать его в парк

Голливудский актер и лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето забрался на заброшенный Рыбальский мост в Киеве.

Видео покорения столичной переправы он выложил в Instagram. На кадрах запечатлено, как певец забирается на мост, с которого открывается великолепный вид на Днепр, пишет "Газета.Ru".

"Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк?", - подписал запись Лето.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

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