Совет Федерации одобрил поправки к Конституции

Документ предполагает существенное обновление Основного закона

Члены Совета Федерации на заседании в среду одобрили законопроект об изменениях в Конституции России. За документ проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались, передает ТАСС.

Ранее законопроект в окончательном чтении приняла Госдума. На подготовку документа ушло полтора месяца. За это время количество предложений по изменению Основного закона страны превысило 900. В частности, поправки закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции пройдет 22 апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"