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Совет Федерации одобрил поправки к Конституции

15:41
  • среда
  • 11 марта 2020

Документ предполагает существенное обновление Основного закона

Члены Совета Федерации на заседании в среду одобрили законопроект об изменениях в Конституции России. За документ проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались, передает ТАСС.

Ранее законопроект в окончательном чтении приняла Госдума. На подготовку документа ушло полтора месяца. За это время количество предложений по изменению Основного закона страны превысило 900. В частности, поправки закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции пройдет 22 апреля.

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