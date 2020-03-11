Последнюю в мире самку белого жирафа и ее детеныша убили в Кении

Браконьеры не найдены

Браконьеры убили самку белого жирафа и детеныша, которые обитали в кенийском заповеднике Ishaqbini Hirola Community Conservancy. Теперь на планете остался только один представитель этого редкого вида. Речь идет о самце.

Как передает CBS News, рейнджеры обнаружили в Кении скелеты белого жирафа и ее детеныша. Их убили около месяца назад. Последний раз самку с детенышем видели в заповеднике три месяца назад.

"Это очень печальный день для округа Иджара и Кении в целом, - сказал представитель организации по охране природы. - Мы - единственное в мире сообщество, которое оберегает белого жирафа. Это убийство поставило под удар те гигантские усилия, которые сообщество затратило для сохранения редких и уникальных видов".

Впервые самку белого жирафа обнаружили в Кении в 2016 году. У нее родилось двое детенышей. Эти необычные животные не являются альбиносами, поскольку у них вырабатывается темный пигмент. По этой причине их глаза имеют темный, а не красный цвет. Жирафы стали белыми благодаря редкой мутации, которую называют лейкизмом и при которой животное частично теряет пигментацию наружного покрова.

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