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Последнюю в мире самку белого жирафа и ее детеныша убили в Кении

16:34
  • среда
  • 11 марта 2020

Браконьеры не найдены

Браконьеры убили самку белого жирафа и детеныша, которые обитали в кенийском заповеднике Ishaqbini Hirola Community Conservancy. Теперь на планете остался только один представитель этого редкого вида. Речь идет о самце. 
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Как передает CBS News, рейнджеры обнаружили в Кении скелеты белого жирафа и ее детеныша. Их убили около месяца назад. Последний раз самку с детенышем видели в заповеднике три месяца назад. 

"Это очень печальный день для округа Иджара и Кении в целом, - сказал представитель организации по охране природы. - Мы - единственное в мире сообщество, которое оберегает белого жирафа. Это убийство поставило под удар те гигантские усилия, которые сообщество затратило для сохранения редких и уникальных видов". 

Впервые самку белого жирафа обнаружили в Кении в 2016 году. У нее родилось двое детенышей. Эти  необычные животные не являются альбиносами, поскольку у них вырабатывается темный пигмент. По этой причине их глаза имеют темный, а не красный цвет. Жирафы стали белыми благодаря редкой мутации, которую называют лейкизмом и при которой животное частично теряет пигментацию наружного покрова.

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