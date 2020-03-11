Собянин и Воробьев открыли новые платформы будущего МЦД-4

Транспортная ситуация в районах Новой Москвы улучшится

На Киевском направлении Московской железной дороги открылись две станции - реконструированная "Победа" и новая "Санино". Они станут частью четвертого Московского центрального диаметра, который свяжет Киевское направление с Горьковским. Сейчас на МЖД идут работы по прокладке новых путей и возведению станций, которых пока нет на карте. С их открытием должна улучшиться транспортная ситуация в районах Новой Москвы. Не случайно первые пассажиры, побывавшие на станциях "Победа" и "Санино", признались, что теперь чувствуют себя полноценными москвичами.

Внутреннее убранство похоже на оформление новой станции метро. Вот только до центра столицы - 35 километров. Кажется, что рядом многоэтажки и в час пик не пройти, но тоже обманчиво. Это мини-вокзал станции Киевской железной дороги. Новый, современный.

Северная окраина Апрелевки была заселена рабочими местного завода. Как раз название Победа неслучайно - у деревни Бурцево, что неподалеку, в 41-м советские войска остановили наступление немецких войск на Москву и перешли в контрнаступление. Участники войны, инвалиды ВОВ, семьи военнослужащих получали здесь земельные участки. После годовалой реконструкции получили 2 обновленные железнодорожные платформы. В день открытия - фото на память для семейного архива.

В дачных и капитальных домиках живет более тысячи человек. Недавно начато строительство жилого комплекса. 12 корпусов вместят 4 тысячи человек. Теперь добраться до столицы труда не составит.

"Не станция - дворец, соответствует всем современным стандартам. Киевское направление будет включено в следующее направление МЦД-4, это Киевско-Горьковское направление, здесь большие, масштабные работы по третьему-четвертому пути. Новые станции "Аминьевская", "Минская", соединение Смоленского направления ЖД и Киевского, которое даст такую синергию двух направлений. Мы открываем две станции, которые одновременно работают на Подмосковье и на Москву, на границе двух территорий. Андрея Юрьевича [Воробьева, губернатора Московской области] хотел поблагодарить за совместную работу, это важные проекты для Москвы и Подмосковья", - сказал Сергей Собянин.

Работы были начаты в сентябре 2018 года. В результате традиционную остановку пригородных электричек заменили на современный остановочный пункт. Платформа с навесами, навигацией – есть, где спрятаться от дождя и палящего солнца. Подойти к поезду можно по комфортному надземному переходу.

В поселке Победа всегда были дачи. На фоне загородной идиллии сельской жизни новый вокзал выглядят как космическая станция. Со всем необходимым.

Платформа "Санино" появилась с нуля. И ее присутствие уже почувствовали жители поселений Марушкинское и Кокошкино. Благодаря железной дороге, экономия в пути - до получаса.

Обе станции – "Победа" и "Санино" - часть 4-го "Киевско-Горьковского" Московского диаметра. Его общая протяженность - 86 километров. Это 38 остановок с конечными в Апрелевке и в Железнодорожном. И почти половина - это пересадки на метро, МЦК и МЦД других направлений.

"Спасибо Москве, мэру и спасибо РЖД, у нас проект МЦД развивается. Лобня, Одинцово, Подольск уже оценили преимущества этого современного сообщения. Мы идем дальне, можно увидеть, что пути строятся дополнительные, новые станции открываются", - сообщил Андрей Воробьев.

Ожидается, что перераспределение пассажиропотока отразится на дорожной ситуации и разгрузит Киевское и Боровское шоссе.

Анастасия Мартынова, Сергей Луковников. "ТВ Центр", Москва.

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