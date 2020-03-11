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Вице-спикер Госдумы самоизолировался из-за коронавируса

16:45
  • среда
  • 11 марта 2020

Петр Толстой вернулся из Парижа

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой принял решение добровольно сесть на карантин после возвращения из Парижа. В самоизоляции он пробудет положенные в таких случаях 14 дней. О своем решении Толстой написал в фейсбуке.

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В Париже Петр Толстой принимал участие в заседании постоянного комитета ПАСЕ. Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Франции депутат решил не подвергать опасности коллег и "своих избирателей".

"Самоизолируюсь, так сказать. Считаю, что это мой гражданский, да и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю. Заранее хочу всех успокоить: я совершенно здоров, работа не останавливается. Я на связи, пишите, звоните", - написал Толстой.

Он добавил, что сам будет работать из дома.

Во Франции число заразившихся коронавирусом достигло 1784 человек. Заражение диагностировали у министра культуры Франка Ристера и пяти депутатов парламента.

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