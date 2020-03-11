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Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о депрессии и тревоге

17:15
  • среда
  • 11 марта 2020

Она пытается гнать от себя негативные мысли

Актриса Анастасия Заворотнюк, если верить ее родным, идет на поправку. Тем временем ее дочь Анна активизировалась в Сети и стала чаще общаться со своими подписчиками. 
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11 марта Анна Заворотнюк написала в Instagram, что она каждый день старается узнавать что-то новое, избавляться от негативных мыслей и самосовершенствоваться.

Девушка хотела бы воспользоваться машиной времени, чтобы увидеть себя ребенком и подростком. Она призналась, что переходный возраст у нее прошел не слишком гладко. Девушка носила черную одежду и слушала рок-музыку, которая, кстати, ей нравится до сих пор. 

"Вы представляете, я была готом! - рассказала дочь Заворотнюк. - Была полна сомнений, депрессии, тревог и духа противоречия. Обнять бы себя тогда и сказать, что ты прекрасный бутон, который не должен враждовать с этим миром, мир открыт для тебя и он готов показать тебе свои чудеса!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anna_zavorotnyuk

Модель и дизайнер выложила две фотографии. Одна сделана недавно, а вторая - много лет назад, когда Анна бегала в деревянных башмачках. "Из этих сабо я не вылезала, даже когда они стали мне сильно малы, мама купила мне столько новой обуви, но я все равно продолжала носить только их", - вспомнила дочь Анастасии Заворотнюк, общаясь с фолловерами в комментариях.

10 марта Анна Заворотнюк сообщила, что ее мама идет на поправку. Актриса сможет победить болезнь, уверена девушка. При этом более подробно говорить о состоянии звезды она не стала. "Мы держимся достойно и оставляем подробности в тени", - объяснила она позицию семьи. 

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Как рассказали коллеги ее мужа, звезда борется с раком. 

Старшую дочь и сына Заворотнюк родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас "прекрасная няня" замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В 2018 году у них родилась дочка. 

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