Дипломаты прояснили ситуацию с визами для россиян в Таиланд

Правила въезда в королевство не изменились

В российском посольстве в Таиланде заявили, что россиянам по-прежнему не требуется виза для пребывания в стране в течение 30 дней.

"Решение правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран не затрагивают владельцев российских паспортов", - сообщили "Интерфаксу" в посольстве. Между Россией и Таиландом продолжает действовать соглашение о безвизовом пребывании в течение 30 дней.

Ранее появилась информация о том, что тайские власти решили приостановить выдачу "виз по прилету" для граждан 18 государств, включая Россию. Таким образом руководство страны намерено сдержать распространение коронавируса.

Сотрудница отдела информации МИД Таиланда сказала ТАСС, что нововведение вступит в силу "на этой или следующей неделе". По ее словам, ограничения затронут людей, которые приезжают в королевство на более длительный срок, чем 30 дней. Перед поездкой в Таиланд им придется обращаться в тайское посольство, которое расположено в их стране. Для получения визы им, скорее всего, потребуется медицинская справка.

Собеседница агентства подчеркнула, что россиян это не коснется. "Например, если российский гражданин прилетит завтра в Таиланд, то он без проблем получит во время прохождения иммиграционного контроля штамп [для нахождения на территории королевства]" - сказала она.

По последним данным, свыше 11 тысяч человек по всему миру заболели COVID-19. Более четырех тысяч скончались.

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