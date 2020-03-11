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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

18:13
  • среда
  • 11 марта 2020

Наказание продюсер будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк

В США суд поставил точку в громком деле в отношении Харви Вайнштейна. Продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения за сексуальные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся в 2017 году, когда стало известно, что Вайнштейн почти 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, отмечают "Дни.ру". С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили десятки женщин, в том числе известные голливудские актрисы.

После этого скандала Голливуд захлестнула волна обвинений в интимных домогательствах. В центре скандалов оказались Кевин Спейси и Ларс фон Триер, Бен Аффлек и Терри Ричардсон, а также еще ряд других знаменитостей.

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