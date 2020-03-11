ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Петросян и Брухунова показали фото из отпуска

18:37
  • среда
  • 11 марта 2020

Поклонники уверены, что жизнь улыбнулась артисту

Юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова опубликовали в Instagram фотографии с отдыха. 
Степаненко после развода молится за Петросяна

"Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон", - написал 74-летний Евгений Петросян, выложив снимок, на котором он загорает на лежаке, разместив руки под головой. На глаза он надвинул шляпу.

Петросян не уточнил, в какой стране он отдыхает. Поклонники предположили, что он мог отправиться в ОАЭ. По одной из версий, юмориста сфотографировали на пляже Джумейра в Дубае.

- Легкая эротика, - пишут в Сети. 

- Кончил дело... и дело в шляпе!

- Тело молодого мужчины.

- Божечки! Как хорош! Секси!

- Красавчик ЕВ!

- Да, улыбнулась вам эта жизнь.

Примерно в то же время Татьяна Брухунова выложила фото, сделанное на пляже Джумейра. "Гулять!" - написала 30-летняя девушка, которую в СМИ называют женой Петросяна. 

В ее сториз можно увидеть изображение точно такого же лежака, на котором загорал знаменитый юморист. По словам Брухуновой, она не отдыхала уже около года. Девушка призналась, что обожает Дубай. 

 

Как пишет 5-tv.ru, Петросян и Брухунова проводят отпуск вместе.

Напомним, Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Слухи о ее романе с артистом появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян и Брухунова поженились. Официального подтверждения этой информации нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Евгений Петросян
Евгений Петросян
Петросян и Брухунова показали фото из отпуска
Петросян и Брухунова показали фото из отпуска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.