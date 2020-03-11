Петросян и Брухунова показали фото из отпуска

Поклонники уверены, что жизнь улыбнулась артисту
Юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова опубликовали в Instagram фотографии с отдыха.
"Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон", - написал 74-летний Евгений Петросян, выложив снимок, на котором он загорает на лежаке, разместив руки под головой. На глаза он надвинул шляпу.
Петросян не уточнил, в какой стране он отдыхает. Поклонники предположили, что он мог отправиться в ОАЭ. По одной из версий, юмориста сфотографировали на пляже Джумейра в Дубае.
- Легкая эротика, - пишут в Сети.
- Кончил дело... и дело в шляпе!
- Тело молодого мужчины.
- Божечки! Как хорош! Секси!
- Красавчик ЕВ!
- Да, улыбнулась вам эта жизнь.
Примерно в то же время Татьяна Брухунова выложила фото, сделанное на пляже Джумейра. "Гулять!" - написала 30-летняя девушка, которую в СМИ называют женой Петросяна.
В ее сториз можно увидеть изображение точно такого же лежака, на котором загорал знаменитый юморист. По словам Брухуновой, она не отдыхала уже около года. Девушка призналась, что обожает Дубай.
Как пишет 5-tv.ru, Петросян и Брухунова проводят отпуск вместе.
Напомним, Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Слухи о ее романе с артистом появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян и Брухунова поженились. Официального подтверждения этой информации нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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