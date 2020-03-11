"Глупо уходить от секс-символа": Муцениеце сделала заявление о разводе с Прилучным

Звезда старается не отчаиваться

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце призналась, что развод с Павлом Прилучным стал для нее прыжком в бездну.

Муцениеце опубликовала новый выпуск своего видеоблога на YouTube. Если раньше он назывался "Прилучные будни", то теперь звезда со свойственной ей самоиронией придумала для него новое название - "Будни разведенки".

Видео длится почти 30 минут. За это время Агата Муцениеце показала, как она веселится с подругами, бегает, отмечает день рождения дочери, а также избавляется от татуировки в виде кольца на своем пальце. Отныне там будет изображена морда лисы.

Муцениеце старается не терять позитивного настроя, много шутит и смеется, однако поклонники заметили грусть в ее глазах. Когда телезвезда говорит о разводе, кажется, что она с минуты на минуту расплачется.

"Я не собираюсь на этом хайпить, потому что это некрасиво, потому что это была моя семья, это был мой муж. Он всегда будет моим родным человеком. Это важно каждой женщине - не бояться. Если честно, для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, что будет со мной, я не знаю, куда я пойду и как сложится в дальнейшем моя судьба. Но я от всей души хочу пожелать женщинам не бояться делать то, что вы считаете нужным. Потому что это на самом деле было страшно - решиться. Потому что муж у меня был прекрасный, влиятельный, секс-символ страны. Кажется, глупо уходить от секс-символа страны, но так будет правильнее", - заявила Агата Муцениеце. Причину развода она так и не назвала.

По словам Муцениеце, они с Прилучным сохранили близкие отношения. "Мы все равно нормально общаемся, любим друг друга, мы родители, на всю жизнь повязаны", - сказала знаменитость.

- Глаза все выдают, - пишут интернет-пользователи.

- А в глазах такая тоска, бездна. Держись, Агата.

- Как же грустно было наблюдать за Агатой во время празднования дня рождения. Все веселятся, и Агата делает то же самое, но по глазам видно, как ей больно.

- Блин, будет возвращаться в пустой дом, поймет, кого он потерял.

- Через экран чувствуется страх, горечь, потеря, пустота и надежда. Счастья вам, Агата, и сил пройти этот сложный путь. Обычно тяжело первый год.

Напомним, в феврале Муцениеце и Прилучный объявили о разводе после восьми лет брака. Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия.

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