Пандемия коронавируса: масштаб распространения инфекции растет

По всему миру вводят ограничительные меры

В мире объявлена пандемия коронавируса COVID-19. Это заявление прозвучало в среду в Женеве на брифинге Всемирной организации здравоохранения. По последним данным, новым вирусом заражены уже более 118 тысяч человек, скончались свыше 4 тысяч. Главным очагом инфекции в Европе по-прежнему остаётся Италия. Десятки стран приостановили авиа- и железнодорожное сообщение с Апеннинским полуостровом. По всему миру вводят ограничительные меры и отменяют массовые мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Под вечер среды самые тревожные новости пришли из Женевы, где заседает Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

В России за сутки зафиксировано 8 новых случаев коронавируса к 20 уже выявленным. Шестеро из них в Москве, двое - в области. Все они вернулись из Италии. С 13 марта наша страна расширяет список государств, с которыми временно частично ограничивает авиасообщение. Это Франция, Испания, Германия, Италия. В России действует оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Он и рекомендовал чиновникам отменить загранкомандировки, а федеральным и региональным властям отказаться от массовых мероприятий. Кстати, первой эти беспрецедентные меры ввела Москва.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. Я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек", - сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Каждый российский регион дополнительно принимает свои меры по защите от распространения инфекции. 5 марта режим повышенной готовности был введен в Москве. В Липецкой области - с 10 марта. А с сегодняшнего дня перешли на особое положение. Усиленно отмывают и дезинфицируют весь общественный транспорт.

Власти региона решили также закрыть на карантин все учебные заведения, от школ до колледжей. Детские сады это пока не затронуло, но каждое утро воспитателей будут осматривать медики. При этом персонал дошкольных учреждений обязали носить маски.

Под Санкт-Петербургом пансионат "Заря" превращают в коронавирусный центр. Там будут размещать тех, кто вернулся из неблагонадежных в плане эпидемии стран или контактировал с возможными носителями вируса. В северной столице диагноз подтвержден у женщины, которая вернулась из Италии, и итальянского студента.

Ситуация с коронавирусом озаботились и в РПЦ. Священный Синод опубликовал заявление, в котором рассказал о важности соблюдения санитарно-гигиенических мер в приходах и монастырях и обратил внимание на возможность более широкого применения санитарных растворов для дезинфекции икон, к которым прикладываются верующие.

Западные издания опубликовали графическое изображение вируса, жертвами которого стали уже почти 4300 человек. Заражены более 119 тысяч. КОИД-19 атаковал более 100 стран. Первые случаи в среду выявлены в Кот-д'Ивуаре и Гондурасе. Зараженные в этих странах вернулись из Европы.

По всему Старому Свету закрывают всемирно известные достопримечательности и отменяют крупнейшие спортивные и культурные мероприятия. А в США и вовсе отказались от проведения конференции, как раз посвященной проблематике коронавируса.

В фокусе особого внимания продолжает оставаться Италия. Там зафиксированы более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. Передвижение между городами отныне разрешено только при особой необходимости, запрещены все массовые, спортивные мероприятия и скопления народа, закрыты религиозные и культурные учреждения. И правительство готово пойти на еще более жесткие меры.

Многие страны Европы начали отгораживаться от Рима. Одной из первых об этом объявила Австрия: Вена не пустит к себе тех граждан Италии, которые не смогут предоставить медсправку. Молдавия полностью прекратила авиасообщение с Апеннинами. Российские туроператоры начали досрочно вывозить наших путешественников. Москва так же временно приостанавливает выдачу виз итальянцам за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных. Те или иные ограничения сообщения с Италией ввели Швейцария, Черногория, Сербия, Албания и Словения.

Власти Ирана, где зафиксировано более 8 тысяч случаев коронавируса, предлагают своим гражданам воздержаться от путешествий. А турецкий президент Эрдоган, утверждающий, что в его стране никаких опасностей для туристов нет, пришел на заседание парламента с тепловизором. Помощник измерял температуру журналистам и политикам, находящимся вокруг политика.

При этом Китай выдает во внешний мир одну новость позитивнее другой. Количество новых случаев инфицирования коронавирусом стремительно падает. Ключевым заводам, в том числе и международным автогигантам, разрешили возобновить работу даже в эпицентре распространения заболевания - Ухани. 11-миллионный город по-прежнему остается заблокированным с конца января. Однако здесь закрыли последний временный госпиталь для зараженных, врачи демонстративно снимают маски, да и на улицах появляются люди без средств защиты. В провинции Хубей, где и находится Ухань, частично снят запрет на передвижение жителей. К нормальному режиму работы вернулись магазины и другие предприятия сферы услуг. Китайские власти уверяют: эпидемия не оказала значительного влияния на экономику страны и призывают не строить теорий заговора относительно возникновения вируса.

Пекин заявил о готовности внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в глобальном масштабе и поделиться своими способами решения этой проблемы с миром. Китай принял решение пожертвовать ВОЗ 20 миллионов долларов и предоставил нуждающимся в этом странам маски, лекарства, защитную одежду и прочие противоэпидемические материалы. В Иран и Ирак направлены группы медицинских специалистов из Поднебесной. На очереди - Италия. Однако эксперты заявляют о том, что разработка вакцины от коронавируса займет минимум год. И до этих пор распространение инфекции можно лишь сдерживать всеми доступными мерами.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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