23 года тюрьмы: почему суд в США вынес Вайнштейну суровый приговор

В чем обвиняли пролюсера?

23 года тюрьмы за сексуальное насилие. Такой приговор вынес в среду суд бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Наказание он будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк. В конце февраля присяжные признали Вайнштейна виновным по двум пунктам. Ещё по трём он был оправдан. Причём, по одному из них продюсеру грозило пожизненное заключение. Поводом для судебного разбирательства стала волна обвинений со стороны десятков женщин, в том числе знаменитых актрис.

В Верховный суд Нью-Йорка Харви Вайнштейна привезли вот на полицейском броневике. В зал ввезли на инвалидной коляске и в наручниках. После неудачной операции на позвоночнике бывший кинопродюсер плохо ходит. А после того как в феврале присяжные признали его виновным по двум из пяти обвинений в сексуальном насилии, Вайнштейну стало плохо с сердцем. Ему сделали операцию по стентированию сосудов. В общей сложности подсудимому грозило более 30 лет заключения. У адвоката настроение плохое. Ничего хорошего его подзащитного не ждёт, передает "ТВ Центр".

За принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, а также изнасилование стилистки Джессики Манн обвинение просило 29 лет заключения. Защита всего пять, опираясь на то, что более долгий срок пребывания за решёткой 67-летний Харви Вайнштейн может и не пережить. Итог - 23 года тюрьмы. 20 лет по первому эпизоду и три года - по второму.

Тучи над карьерой, свободой и, как следствие - здоровьем, Харви Вайнштейна начали сгущаться осенью 2017-го года, когда американские газеты впервые опубликовали откровения голливудских актрис о приставаниях одного из самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда. Первой была Эшли Джадд. А потом её порыв подхватили ещё порядка 80 звёзд разной величины.

Харви Вайнштейн выпустил на экран более 100 картин, среди которых такие шедевры мирового кинематографа как "Властелин колец", "Криминальное чтиво", "Крик", "Убить Билла", "Авиатор". Он работал с лучшими из лучших. О сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна признались в том числе Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Лана Дельрей, Лина Хиди.

Причём, время, которое прошло между якобы преступлением и признанием, зачастую составляло годы. В США даже появилось такое понятие: эффект Вайнштейна, когда аналогичным обвинениям подверглись другие знаменитости. Кевину Спейси даже пришлось признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации, после того, как в домогательствах его обвинил Энтони Рэп. Тот в мельчайших подробностях вспомнил о событиях аж 30-летней давности. Впрочем, для Америки обвинения в педофилии и именно в сексуальном насилии являются одними из самых тяжких и не имеют срока давности. Отсюда и столь жёсткий вердикт нью-йоркского суда.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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