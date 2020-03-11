Россия ограничила полеты в четыре страны Европы

Разрешены только отдельные рейсы

Российское правительство с 13 марта ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за ситуации с коронавирусом, будут выполняться лишь отдельные рейсы. Об этом сообщает в среду "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.

По последним данным, новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались свыше четырех тысяч - такие данные обнародовали сегодня во Всемирной организации здравоохранения.

В Европе главным очагом инфекции по-прежнему остаётся Италия. Там ввели запрет на передвижение жителей по стране. И уже есть предложение закрыть все предприятия и учреждения, кроме аптек и магазинов, остановить транспорт. Работать должны будут только коммунальные службы.

Соседние страны прекращают авиа- и железнодорожное сообщение с Апеннинским полуостровом и вводят медицинский контроль на границе. Во избежание дальнейшего распространения вируса до апреля запрещают проведение массовых мероприятий, закрывают музеи, школьников и студентов переводят на дистанционное обучение.

До 3 апреля ввели карантин на территории Украины. На ближайшие три недели закрыты все учебные заведения и запрещены мероприятия с количеством участников более 200 человек. В Москве это ограничение составляет 5000 тысяч человек. Соответствующий указ подписал накануне Сергей Собянин.

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