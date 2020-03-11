ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

Количество затронутых стран увеличится

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса в мире приобрело характер пандемии.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризована как пандемия", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Как напоминает РИА Новости, пандемией называют необычайно сильную эпидемию, которая распространяется по всему миру. В прошлом пандемиями признавали вспышки чумы и холеры.

Гендиректор ВОЗ призвал не относиться к слову "пандемия" легкомысленно. "Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти", - цитирует его "Коммерсант".

По последним данным, свыше 11 тысяч человек по всему миру заболели COVID-19. Более четырех тысяч скончались.

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