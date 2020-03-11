В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Заболевшие являются россиянами

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил, что в России зафиксировали восемь новых случаев заражения COVID-19.

Как передает РИА Новости, все заболевшие являются гражданами России. Шестеро из них находятся в Москве, двое - в Московской области. Пациенты проходят комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Среди заболевших есть ребенок. У него нет симптомов заболевания, но он признан носителем COVID-19.

Уточняется, что за последние дни взрослые пациенты не ходили на работу, а ребенок не посещал дошкольную группу.

Родные заразившихся находятся под медицинским наблюдением: трое лежат в больнице, троих отправили в обсервационный центр, еще трое остались дома на карантине.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось до 28.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса в мире приобрело характер пандемии.

По последним данным, свыше 11 тысяч человек по всему миру заболели COVID-19. Более четырех тысяч скончались.

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