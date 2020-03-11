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Меган Маркл и принц Гарри довели подчиненных до слез

20:54
  • среда
  • 11 марта 2020

Команда Сассексов скоро будет искать новую работу

Герцоги Сассекские устроили прощальный ужин для своих сотрудников. Они перестанут работать на супругов, когда те закроют свой офис в Букингемском дворце. Их обязали сделать это до 1 апреля. 
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В прошлый четверг, 5 марта, принц Гарри и Меган Маркл организовали ужин в ресторане пятизвездочной гостиницы, расположенной рядом с Букингемским дворцом. Супруги поблагодарили своих подчиненных за усердный труд. Некоторые из них, как пишет Daily Mail, продолжат служить королевской семье, а некоторые будут искать работу в другом месте.  

Источник из окружения пары рассказал, что Гарри и Меган часто делали для своей команды "забавные вещи". В частности, Сассексы устраивали для сотрудников "вечеринки с пиццей" и "заказывали фургоны с мороженым". 

"Они произносили тосты и благодарили всех за все, что те сделали. Некоторые сотрудники плакали. Меган и Гарри действительно хотели продемонстрировать им свою признательность", - говорит источник о встрече в ресторане. 

На данный момент принц Гарри находится в Лондоне, а его супруга улетела к сыну в Канаду. По слухам, Маркл всплакнула, когда прощалась с младшим внуком Елизаветы II. 

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Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности. 31 марта супруги перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи. 

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