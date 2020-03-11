Меган Маркл и принц Гарри довели подчиненных до слез

Команда Сассексов скоро будет искать новую работу

Герцоги Сассекские устроили прощальный ужин для своих сотрудников. Они перестанут работать на супругов, когда те закроют свой офис в Букингемском дворце. Их обязали сделать это до 1 апреля.

В прошлый четверг, 5 марта, принц Гарри и Меган Маркл организовали ужин в ресторане пятизвездочной гостиницы, расположенной рядом с Букингемским дворцом. Супруги поблагодарили своих подчиненных за усердный труд. Некоторые из них, как пишет Daily Mail, продолжат служить королевской семье, а некоторые будут искать работу в другом месте.

Источник из окружения пары рассказал, что Гарри и Меган часто делали для своей команды "забавные вещи". В частности, Сассексы устраивали для сотрудников "вечеринки с пиццей" и "заказывали фургоны с мороженым".

"Они произносили тосты и благодарили всех за все, что те сделали. Некоторые сотрудники плакали. Меган и Гарри действительно хотели продемонстрировать им свою признательность", - говорит источник о встрече в ресторане.

На данный момент принц Гарри находится в Лондоне, а его супруга улетела к сыну в Канаду. По слухам, Маркл всплакнула, когда прощалась с младшим внуком Елизаветы II.

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Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности. 31 марта супруги перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи.

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