Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Названа возможная причина аварии

Российский военный погиб в Сирии в результате ДТП. По предварительным данным, инцидент произошел из-за технической неисправности машины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, военнослужащий находился в кабине грузового автомобиля "Урал-4320". Грузовик съехал в кювет и столкнулся с придорожной постройкой.

По данным "Интерфакса", 11 марта машина в составе колонны двигалась по горному участку автодороги Эль-Кадмус - Банияс. Погибший служил по контракту.

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