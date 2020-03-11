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Российский военный погиб в ДТП в Сирии

21:31
  • среда
  • 11 марта 2020

Названа возможная причина аварии

Российский военный погиб в Сирии в результате ДТП. По предварительным данным, инцидент произошел из-за технической неисправности машины. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, военнослужащий находился в кабине грузового автомобиля "Урал-4320". Грузовик съехал в кювет и столкнулся с придорожной постройкой. 

По данным "Интерфакса", 11 марта машина в составе колонны двигалась по горному участку автодороги Эль-Кадмус - Банияс. Погибший служил по контракту. 

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