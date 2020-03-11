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Джигана пригрозили оставить без родительских прав

22:04
  • среда
  • 11 марта 2020

Скандал в семье музыканта не утихает

Рэпера Джигана, который вместе с моделью Оксаной Самойловой воспитывает трех дочерей и сына, могут лишить родительских прав. 
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По данным портала Super, Самойлова решила развестись с музыкантом и лишить его родительских прав. Между супругами произошел конфликт, подробности которого не разглашаются. 

Семейная драма развернулась в США, где Самойлова родила сына Давида. По неподтвержденным данным, Джиган поднял на жену руку. К тому же он ругался матом при дочери и требовал от нее принести пива.

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Сейчас Джиган находится в наркологическом центре в Майами. Не исключается, что странное поведение артиста объясняется проблемой с алкоголем или запрещенными веществами. Он якобы так весело отмечал рождение сына, что ему потребовалась помощь специалистов.

Оксана Самойлова толком не комментирует происходящее. Время от времени она лишь публикует малопонятные сообщения в соцсети. "Я просто не хочу просыпаться в этот мир", - написала модель недавно. 

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Давид родился 18 февраля текущего года. 

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