Российский фондовый рынок обвалился второй раз за неделю

На этом фоне российская валюта дешевеет к американской и европейской

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили турбулентность в мировой экономике. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Леонид Григорьев, старший советник руководителя аналитического центра при правительстве России.

"…экономика психологической депрессии. Если мы просидим в этом месяц-другой, то, может быть, и ничего. Финансовый шок на бирже не обязательно ведет к рецессии", - объяснил Григорьев.

Речь в ходе программы зашла о потерях российской экономики. "Потери немаленькие, но нужно учитывать то, что у нас есть резервы и то, что мы привыкли к таким шокам – это не будет так тяжело, как в 2015 году. Я не очень волнуюсь за стабильность экономики в целом. Масштабы будут зависеть от длины коронавируса и длины конкурентного снижения цен на нефть", - сказал эксперт.

Полный комментарий Леонида Марковича смотрите в видео:

Тем временем в четверг российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов. Согласно данным на 10:03, индекс Мосбиржи упал на 4,6% - до 2378,15 пункта, что стало минимальным значением с января 2019 года. Индекс РТС снижается на 6,8% - до 1011,98 пункта.

На этом фоне российская валюта дешевеет к американской и европейской. Так, курс доллара подорожал на 1,6% - до 74,1 рубля, что стало минимум с марта 2016 года. Евро вырос на 1,5% - до 83,37 рубля.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 4,1% - до 34,33 доллара за баррель.

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