Жара убьет коронавирус: Трамп начал распространять фейки об инфекции

Открытие президента США вызвало оторопь у специалистов

Жара убьет коронавирус. Случится это уже в апреле. Правда, только в США. Открытие, сделанное Дональдом Трампом, вызвало оторопь у специалистов. А его политические оппоненты немедленно нанесли ответный удар.

Майкл Блумберг, попытавшийся принять участие в президентской гонке, выпустил видеоролик, в котором нахваливает себя, и упрекает президента США в том, что тот подвергает американцев риску и водит их за нос, утверждая, что смертельно опасный вирус исчезнет сам собой к апрелю.

"Жара ведь убивает этот вид вируса", - заявил Трамп.

Возвращаясь к Блумбергу, бывший мэр Нью-Йорка в рекламном ролике напоминает, как эффективно он работал на этом посту с 2002 по 2013 год, и сейчас, в отличие от Трампа, мог бы остановить вспышку инфекции. Как – не поделился.

Коронавирус влияет не только на экономику, он становится грозным оружием в политических сражениях.

И эксперты говорят: если эпидемия охватит Америку, то Трампу будет нанесен сокрушительный удар. По крайней мере, его соперники на это рассчитывают. Но Трамп – крепкий орешек.

"То, что произошло, буквально ослепило мир. Но США справились с этой угрозой очень хорошо. Мы проделали большую работу", - заявил президент США Дональд Трамп.

Пока весь мир бьется с распространением эпидемии и надеется на появление вакцины от коронавируса, Трамп эту напасть уже победил. Даже обследование решил не проходить, заявив журналистам, что чувствует себя прекрасно. Так что ждем жары. Но помним! В действительности все не так, как на самом деле.

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