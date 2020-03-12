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Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

08:19
  • четверг
  • 12 марта 2020

63-летний актер находится в Австралии

По всему миру принимают всё новые меры по борьбе с распространением коронавируса после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

Пандемия коронавируса: масштаб распространения инфекции растет
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Россия с 13 марта вводит ограничения на выдачу виз итальянцам. Сокращается число рейсов в страны Европы, где вирус не удается взять под контроль, передает "ТВ Центр". Кроме Италии, в этом списке - Франция, Испания и Германия.

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию, он должен был пройти в Канаде на предстоящей неделе. По некоторым данным, футбольные федерации обратились в УЕФА с предложением отложить проведение Евро-2020. А в Соединенных Штатах уже отменен регулярный чемпионат НБА.

Режим ЧС из-за коронавируса объявлен в Вашингтоне. Дональд Трамп принял решение об ограничении авиасообщения между Европой и США на 30 дней с 13 марта.

"Пожалуйста, помните, очень важно, чтобы все страны и предприятия знали, что торговля никоим образом не будет затронута 30-дневным ограничением на поездки из Европы. Ограничение останавливает людей, не товары", - пояснил президент в своем твитере.

Актёр Том Хэнкс сообщил, что он и его супруга подхватили коронавирус. В настоящий момент они с женой находятся в Австралии. У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле. Кроме того, у жены Хэнкса был озноб и поднялась температура.

Инфицирован и защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани, клуб сейчас проверяет тех, кто с ним контактировал, а это как минимум вся команда, в том числе и Криштиану Рональду.

Подробности о пандемии коронавируса смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной:

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