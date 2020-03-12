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На переговорах по Донбассу достигнут прорыв

08:41
  • четверг
  • 12 марта 2020

Контактная группа договорилась о новом механизме урегулирования на востоке Украины

Участникам очередного заседания Контактной группы в Минске удалось договориться о новом механизме урегулирования на востоке Украины, передает "ТВ Центр".

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Об этом по итогам закрытой встречи, длившейся около 10 часов, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, который возглавил российскую делегацию. Он пояснил, что будет создана диалоговая площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта. Киев на этом заседании представлял глава офиса президента  Украины Андрей Ермак.

Что касается важнейшего этапа урегулирования - обмена пленными, который часто срывался из-за позиции Украины, то появилась надежда согласовать списки в течение двух недель, а до конца марта приступить к более конкретным действиям. Объявлено и о намерении открыть новые пункты пропуска на линии разграничения, по данным украинской стороны, речь идёт о городах Счастье и Золотое. Впервые обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе, он передан в ОБСЕ.

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