На переговорах по Донбассу достигнут прорыв

Контактная группа договорилась о новом механизме урегулирования на востоке Украины

Участникам очередного заседания Контактной группы в Минске удалось договориться о новом механизме урегулирования на востоке Украины, передает "ТВ Центр".

Об этом по итогам закрытой встречи, длившейся около 10 часов, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, который возглавил российскую делегацию. Он пояснил, что будет создана диалоговая площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта. Киев на этом заседании представлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Что касается важнейшего этапа урегулирования - обмена пленными, который часто срывался из-за позиции Украины, то появилась надежда согласовать списки в течение двух недель, а до конца марта приступить к более конкретным действиям. Объявлено и о намерении открыть новые пункты пропуска на линии разграничения, по данным украинской стороны, речь идёт о городах Счастье и Золотое. Впервые обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе, он передан в ОБСЕ.

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