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По базе США в Ираке нанесен смертельный удар

09:04
  • четверг
  • 12 марта 2020

В результате обстрела погибли три человека

Двое американских военнослужащих и один военный из Великобритании погибли в Ираке в результате  обстрела базы так называемой международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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Пентагон также сообщает о 12 пострадавших. По данным военных, обстрел велся с применением самодельной пусковой установки, развернутой в нескольких километрах от базы. Всего было выпущено около 15 реактивных снарядов. Обстрелы военных объектов международной коалиции, которые находятся севернее Багдада,  участились после убийства иранского генерала Сулеймани.

Вашингтон обвинил в атаке представителей шиитских вооруженных формирований. Местные СМИ сообщают, что самолеты ВВС США уже нанесли по объектам проиранского ополчения ответный удар.

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