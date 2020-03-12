По базе США в Ираке нанесен смертельный удар

В результате обстрела погибли три человека

Двое американских военнослужащих и один военный из Великобритании погибли в Ираке в результате обстрела базы так называемой международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пентагон также сообщает о 12 пострадавших. По данным военных, обстрел велся с применением самодельной пусковой установки, развернутой в нескольких километрах от базы. Всего было выпущено около 15 реактивных снарядов. Обстрелы военных объектов международной коалиции, которые находятся севернее Багдада, участились после убийства иранского генерала Сулеймани.

Вашингтон обвинил в атаке представителей шиитских вооруженных формирований. Местные СМИ сообщают, что самолеты ВВС США уже нанесли по объектам проиранского ополчения ответный удар.

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