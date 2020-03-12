Опубликовано видео из тюрьмы террористов в Сирии

В освобожденном от боевиков городе также обнаружили "шариатский суд"

Сирийские военные обнаружили тюрьму в недавно освобожденном от боевиков городе Аль-Касимия провинции Алеппо. Она находилась в здании бывшей фабрики мороженого. Террористы удерживали ни в чём неповинным местных жителей и устраивали над ними настоящее судилище. Террористы оставили городок 16 февраля. Всех, кто находился в тюрьме, увезли с собой. О том, где заключенные, и что с ними, ничего неизвестно. Но, возможно, с помощью захваченного архива, удастся хотя бы установить имена людей, которых пока считают пропавшими без вести.

Три года назад, когда Ахмад жил в городке Аль-Касимия, уже давно захваченном террористами, его остановил патруль. Юношу привезли в особняк и там избили. Через несколько дней его обвинили в том, что он сотрудничает с сирийской армией.

"Меня посадили на полгода. С какой армией я мог сотрудничать, когда вокруг уже 10 лет боевики были? Видите, сколько документов? Это все личные дела людей, большинство из которых тоже ни в чем не виновны были, просто кому-то из боевиков не понравились", - рассказал военнослужащий Ахмед Мугайри.

Не сумев ничего доказать, Ахмада в итоге отпустили. Он сбежал в Алеппо. Сегодня действительно служит в армии. И при случае очень хотел бы поквитаться с шариатским судом. Ахмад уже пытался найти в архиве свои документы, но безрезультатно.

Почти в каждом кабинете - стопки бланков, судебных решений, паспорта и водительские права осужденных. Архив, который боевики не успели вывезти, сегодня оказался в руках сирийской армии.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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