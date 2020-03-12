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Тихоокеанский флот России привели в режим повышенной готовности

09:44
  • четверг
  • 12 марта 2020

На Камчатке с приходом циклона из Японии объявлено штормовое предупреждение

Высота волн у берегов камчатки достигает 9 метров. Из-за шторма силы Тихоокеанского флота приведены в режим повышенной готовности, в Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах.

Непогода и на Сахалине, передает "ТВ Центр". Там отменяются авиарейсы, не работает паромная переправа. Сложная ситуация  на дорогах. В сугробах застревает даже спецтехника.

На усиленный режим работы перешли и спасатели на юге России. Там из-за аномально теплой погоды быстро распространяются природные пожары.  Дым от горящей травы окутал Анапу. В Туапсе огонь охватил 18 гектаров и уже приближался к поселку и нефтеперерабатывающему заводу. Как сообщают в МЧС, все очаги возгорания на территории Краснодарского края уже потушены.

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