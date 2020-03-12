США запретили въезд из Европы на 30 дней

Трамп обвинил власти ЕС в халатности

США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время своего обращения к нации из Белого дома, передает "Газета.Ru".

Ограничение коснется всех стран, кроме Великобритании и тех граждан США, которые прошли "необходимые досмотры". "Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами", - добавил президент.

Трамп обвинил власти Евросоюза в том, что они не смогли предотвратить распространение коронавируса и вовремя не запретили поездки из Китая. При этом руководство ЕС ничего не знало о намерении американского лидера запретить въезд. Это объявление стало для них неожиданностью, пишет Reuters.

Ранее президент США заявил, что рассматривает возможность введения общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

По последним данным, в США от коронавируса скончались 38 человек, 1,3 тысячи заражены.

Пандемия коронавируса: масштаб распространения инфекции растет

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