Васильев об актрисе Яковлевой: Ее жизнь не была легкой

Недавно артистке исполнилось 59 лет

Историк моды Александр Васильев оценил стиль актрисы Елены Яковлевой. 59-летняя артистка предпочитает молодежные образы и недавно вышла в свет в кожаных лосинах и свитере оверсайз.

Васильев припомнил этот наряд Яковлевой и отметил, что актрисе стоит одеваться более изысканно, добавлять оригинальные аксессуары и украшения. "Мне кажется, что Елена одевается простовато для звезды такого уровня", - заявил стилист в интервью изданию "7 Дней".

По мнению историка моды, Елена Яковлева не всегда понимает, какой цвет ей больше идет. Васильев посоветовать звезде "Интердевочки" покупать меньше бесформенного трикотажа и обратить внимание на наряды, сшитые из плотных тканей.

Телеведущий подчеркнул, что Елена обладает красивой фигурой и может позволить себе эксперименты со стилем. "Лицо Леночки Яковлевой выглядит молодо. Но я заметил у нее на лбу скорбные складки, а это значит - много слез и глубокие переживания. Видимо, ее жизнь не была легкой", - предположил он.

Елена Яковлева недавно в интервью заявила, что переживает по поводу своего старения. По словам звезды, она понимает, что от возраста не убежать, а вот бороться за красоту ей вполне под силу. Яковлевой 59 лет. В актерской профессии она более 30 лет, но по сей день активно снимается и выступает в театре.

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