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В Италии из-за коронавируса закрыли рестораны и магазины

09:02
  • четверг
  • 12 марта 2020

В продаже останутся продукты и лекарства

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страна приостанавливает торговую деятельность, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Временно прекратят свою работу кафе, бары, рестораны, салоны красоты, парикмахерские. На такие меры власти пошли из-за распространения коронавируса. Италия является лидером по числу заразившихся из всех европейских стран.

Конте попросил итальянцев не скупать все товары в магазинах и напомнил, что в стране работает доставка еды на дом, пишет газета "Известия". В стране продолжат работать транспорт, почта, банки, страховые компании, промышленность и сельское хозяйство.

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли 827 человек, выявлено более 12 тысяч случаев заболевания. В стране действуют строгие карантинные меры, в то числе запрет на передвижение населения без весомой причины.

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