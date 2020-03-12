Стюардесса дала пассажирам совет, как спастись из задымленного самолета

Что делать, когда ничего не видно
Стюардесса одной из авиакомпаний рассказала, что нужно сделать при посадке в самолет, чтобы увеличить свои шансы на спасение в случае ЧП.
Нужно пересчитать спинки кресел до ближайшего аварийного выхода. Эта информация может помочь человеку сориентироваться в самолете при задымлении или отсутствии света, передает РИА Новости.
Помимо этого, следует внимательно слушать предполетный инструктаж. Члены экипажа всегда показывают расположение аварийных выходов, направление эвакуации, как найти и надеть спасательные жилеты и кислородные маски.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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