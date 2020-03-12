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"Дальше их будет больше": Москву заполонили еноты

09:45
  • четверг
  • 12 марта 2020

Животные сбегают от безответственных хозяев

В последнее время в Москве наблюдается нашествие енотов.
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Животные сбегают от нерадивых хозяев и оказываются на улице. Уже 10 особей содержатся в столичном Центре реабилитации диких животных и их количество будет только расти, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"Еноты были популярны, все контактные зоопарки их заводили, люди домой часто покупали. Они милые, но по факту кроме внешности больше ничего. Это довольно агрессивный зверек, не особо дрессируется и подчиняется", - рассказал он.

Из-за своих физических возможностей еноты имеют доступ ко всему, поэтому могут спокойно открыть форточку и выйти на улицу. Эксперт рассказал, что родом еноты из США, поэтому они не могут пережить нашу снежную зиму. Однако в городе он всегда найдет теплый подвал, где енот будет жить на уровне кошки, пишет издание argumenti.ru.

"Дальше енотов будет больше, возможно, после реабилитации они отправятся в какой-то уголок при зоопарке. В дикую природу их нельзя выпускать", - отметил Бурмистров.

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