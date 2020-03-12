"Ушел на балкон, чтобы скрыть слезы": деда Высоцкой огорчила ее свадьба с Кончаловским

Мало кто верил в брак режиссера и актрисы

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в браке уже 22 года. Из-за разницы в возрасте в 36 лет многие сначала скептически отнеслись к отношениям режиссера и актрисы.

Не принял этот брак и дедушка Высоцкой. О знакомстве с родственниками актрисы рассказал Кончаловский.

"Дед Юли заплакал, когда узнал, что она выходит замуж за меня, а не за Егора. Тогда он просто ушел на балкон, чтобы скрыть слезы. Такой вот замечательный человек был", — поделился режиссер.

Но, вопреки все пересудам и ожиданиям родных, Высоцкая и Кончаловский стали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. У них подрастают двое детей. А в 2019 году супруги обвенчались, пишет "СтарХит".

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Через год у них родилась дочь Мария, а в 2003 году на свет появился сын Петр. В октябре 2013 года Маша попала в серьёзную автоаварию и длительное время находилась в коме.

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