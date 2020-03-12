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Врачи назвали самый эффективный способ бросить пить

10:37
  • четверг
  • 12 марта 2020

Он подходит абсолютно всем

Ученые Стэнфордского университета (США) назвали самую эффективную программу по борьбе с алкогольной зависимостью.

Специалисты проанализировали истории болезни более десяти тысяч людей с алкоголизмом и пришли к выводу, что лучше всех помогает программа "12 шагов". Она подходит и мужчинам, и женщинам, и молодежи, и старикам, и ветеранам войн, и гражданским, передает РИА Новости. 

"Программа оказалась эффективнее альтернативных методов лечения практически в полтора раза", - заявили ученые.

"12 шагов" – программа реабилитации алкоголиков, разработанная в США в середине 1930-х годов. Под "шагами" подразумеваются различные принципы, с которыми человек должен постепенно соглашаться и применять их на практике. Люди занимаются в группах и оказывают эмоциональную поддержку друг другу.

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