Президент предпочел не скандалить

Президент России Владимир Путин рассказал, как его обсчитали в магазине в советское время.

Как любой другой человек, президент сталкивался с недобросовестными торговцами. Однако, заметив обман, Путин предпочитал не скандалить и не связываться с мошенниками.

"А уж если обнаружил, ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже", - рассказал Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Глава государства заметил, что с теми, кто его обсчитывал, потом "ничего не было". В сознании народа сложилось, что некоторые торговцы воспринимаются как жулики.

"Я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, мы все так думаем", - с улыбкой отметил Путин.

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