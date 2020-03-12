Президент предпочел не скандалить
Президент России Владимир Путин рассказал, как его обсчитали в магазине в советское время.
Как любой другой человек, президент сталкивался с недобросовестными торговцами. Однако, заметив обман, Путин предпочитал не скандалить и не связываться с мошенниками.
"А уж если обнаружил, ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже", - рассказал Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Глава государства заметил, что с теми, кто его обсчитывал, потом "ничего не было". В сознании народа сложилось, что некоторые торговцы воспринимаются как жулики.
"Я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, мы все так думаем", - с улыбкой отметил Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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